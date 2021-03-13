Грузия продолжит прививаться AstraZeneca, пока это не запретит ВОЗ

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила сегодня, что грузинские власти не намерены отказываться от вакцинации населения от коронавируса британской AstraZeneca, несмотря на решение многих европейских стран приостановить примененией этой вакцины из-за открытых побочных эффектов.

«Что касается распространенной информации по поводу AstraZeneca, мы в связи с этим в первую очередь общались с ВОЗ, а также с медицинскими учреждениями и представителями этих стран. Важно отметить, что у вакцин есть серийные номера. В связи с вакциной с тем серийным номером, что поступила в Грузию, вопросов нет», - приводит ее объяснения Грузия Онлайн.

Тикарадзе подчеркнула, что прекратить использование AstraZeneca Грузию может побудить только прямой запрет Всемирной организации здравоохранения. «На данном этапе, и эти риски перестрахованы и никаких вопросов в связи с качеством, надежностью этой вакцины и причинением ею вреда не существует», - заверила граждан министр.

Прекратили прививки британской вакциной таки страны, как Дания, Норвегия, Австрия и Италия.