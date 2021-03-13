Заруи Постанджян потребовала 3000 автомобилей для победы над Николом Пашиняном

Глава оппозиционной партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян заявил сегодня, что для принуждения премьер-министра Никола Пашиняна к отставке ей необходимо 3000 автомобилей.

Оппозиционерка пояснила, что именно такое количество машин по ее подсчетам требуется для того, чтобы окружить и заблокировать все правительственные здания в Армении. Постанджян напомнила, что в 2018 году, когда армянский народ свергал 20-летний режим зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, этот метод сработал.

«Необходимо на 48 часов заблокировать возможность передвижения представителям власти (премьер-министру, президенту, губернаторам, депутатам фракции блока «Мой шаг») и поставить условие, чтобы они ушли в отставку», - приводит ее слова news.am.

Свои попытки как-либо надавить на Никола Пашиняна Заруи Постанджян назвала «национально-освободительной борьбой».