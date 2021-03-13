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Заруи Постанджян потребовала 3000 автомобилей для победы над Николом Пашиняном

Заруи Постанджян потребовала 3000 автомобилей для победы над Николом Пашиняном

Глава оппозиционной партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян заявил сегодня, что для принуждения премьер-министра Никола Пашиняна к отставке ей необходимо 3000 автомобилей.

Оппозиционерка пояснила, что именно такое количество машин по ее подсчетам требуется для того, чтобы окружить и заблокировать все правительственные здания в Армении. Постанджян напомнила, что в 2018 году, когда армянский народ свергал 20-летний режим зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, этот метод сработал.

«Необходимо на 48 часов заблокировать возможность передвижения представителям власти (премьер-министру, президенту, губернаторам, депутатам фракции блока «Мой шаг») и поставить условие, чтобы они ушли в отставку», - приводит ее слова news.am.

Свои попытки как-либо надавить на Никола Пашиняна Заруи Постанджян назвала «национально-освободительной борьбой».

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Вестник Кавказа

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