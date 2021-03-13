Пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии будут лечить в Махачкале

Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесии, часть пострадавших при взрыве газа в пункте выдачи товаров компании Wildberries в Усть-Джегуте перевезут на лечение в Махачкалу из-за тяжести полученных ими ожогов.

«По данным Минздрава КЧР, у всех пострадавших, доставленных в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, диагностированы ожоги кожных покровов, ожоги лица, ожоги дыхательных путей, которые поражают от 10% до 70% тела», - приводит Интерфакс сообщение представителя республиканского ГУ МВД.

Троих пострадавших в ближайшие минуты увезут в окружной ожоговый центр в Махачкале, их будет сопровождать автомобиль регионального центра медицины катастроф.

Двое останутся в РКБ Карачаево-Черкесии.