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В Алматы потерпел крушение самолет Ан-26

В Алматы потерпел крушение самолет Ан-26

В районе аэропорта Алматы рухнул самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан - Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно потерпело крушение крушение в 14:20 (мск), при заходе на посадку в аэропорту Алматы.

Согласно предварительным данным, самолет рухнул в торце взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились шесть человек, четверо погибли. Еще двое были госпитализированы в районную больницу, передает "Казинформ".

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Вестник Кавказа

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