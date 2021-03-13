В Алматы потерпел крушение самолет Ан-26

В районе аэропорта Алматы рухнул самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан - Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно потерпело крушение крушение в 14:20 (мск), при заходе на посадку в аэропорту Алматы.

Согласно предварительным данным, самолет рухнул в торце взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились шесть человек, четверо погибли. Еще двое были госпитализированы в районную больницу, передает "Казинформ".