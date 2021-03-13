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В Армении коронавирус подтвержден у 177 899 человек

В Армении коронавирус подтвержден у 177 899 человек

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 177 899. За последние сутки выявлено 795 новых случаев. Эти данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса в республике скончались 3253 человека (плюс 10 за прошлые сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 836 (плюс один).

Вылечились от инфекции 165 975, продолжают лечение 7835 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 380 525 случаев заражения.

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Вестник Кавказа

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