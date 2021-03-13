Стоимость биткоина установила новый рекорд
Курс биткоина впервые в истории превысил отметку $60 тыс, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 14:46 (мск) биткойн подорожал на 6,07% (до $60,005 тыс).
Полтора часа назад криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув отметки $59,37 тыс (+5,89%).
Напомним, Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.
Вестник Кавказа
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