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У резиденции президента в Ереване начались стычки протестующих с полицейскими

У резиденции президента в Ереване начались стычки протестующих с полицейскими

У резиденции президента Армении Армена Саркисяна в Ереване, где проходит его встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном, начались стычки сторонников оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины" и полицейских.

Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их. Участники акции скандируют "Армения без Никола" и "Никол - предатель".

Напомним, ранее объединенная оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда собирается направиться Пашинян. Они планировали встретить его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить свое требование - "Армения без Никола".

Сегодня утром пресс-служба президента сообщила, что Армен Саркисян проведет встречу с премьер-министром Николом Пашиняном для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса.

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Вестник Кавказа

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