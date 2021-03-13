У резиденции президента в Ереване начались стычки протестующих с полицейскими

У резиденции президента Армении Армена Саркисяна в Ереване, где проходит его встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном, начались стычки сторонников оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины" и полицейских.

Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их. Участники акции скандируют "Армения без Никола" и "Никол - предатель".

Напомним, ранее объединенная оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда собирается направиться Пашинян. Они планировали встретить его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить свое требование - "Армения без Никола".

Сегодня утром пресс-служба президента сообщила, что Армен Саркисян проведет встречу с премьер-министром Николом Пашиняном для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса.