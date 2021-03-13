В Невинномысске будут производить полиэтиленовые трубы

В течение года ООО "Производственно-торговая компания АльфаПайк-Юг" планирует наладить в 2021 году в региональном индустриальном парке Невинномысска (Ставропольский край) выпуск полиэтиленовых труб. Об этом рассказали в управлении по информационной политике краевого правительства.

"В 2021 году предприятие планирует наладить выпуск из полиэтилена трубной продукции низкого давления объемом до 4,2 тыс т в год", - говорится в сообщении.

Общая стоимость инвестпроекта составляет 56 млн рублей, передает "Интерфакс-Юг".

Ожидается, что на полную производственную мощность предприятие выйдет в 2022 году, добавили в управлении.