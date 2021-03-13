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Эрдоган представил новый пакет экономических реформ Турции

Эрдоган представил новый пакет экономических реформ Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил накануне новый пакет экономических реформ.

По словам главы государства, главная цель руководства страны заключается в том, чтобы включить Турцию в Топ-10 ведущих экономик мира.

"Цель пакета реформ - рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ: дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что новый этап преобразований нацелен на обеспечение макроэкономической стабильности и структурные реформы. "В числе приоритетов также значатся борьба с инфляцией, обеспечение финансовой дисциплины и снижение дефицита текущего счета, сокращение расходов", - пояснил турецкий лидер.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что благодаря умелой и грамотной системе управления, Турция смогла успешно преодолеть последствия глобального кризиса 2009-го года и все последующие политические, социальные, экономические вызовы. "Мы смогли сохранить курс на развитие Турции в соответствии с целями на период до 2023-го года, когда будет отмечаться 100-летняя годовщина Республики", - поведал Эрдоган.

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