Эрдоган представил новый пакет экономических реформ Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил накануне новый пакет экономических реформ.

По словам главы государства, главная цель руководства страны заключается в том, чтобы включить Турцию в Топ-10 ведущих экономик мира.

"Цель пакета реформ - рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ: дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что новый этап преобразований нацелен на обеспечение макроэкономической стабильности и структурные реформы. "В числе приоритетов также значатся борьба с инфляцией, обеспечение финансовой дисциплины и снижение дефицита текущего счета, сокращение расходов", - пояснил турецкий лидер.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что благодаря умелой и грамотной системе управления, Турция смогла успешно преодолеть последствия глобального кризиса 2009-го года и все последующие политические, социальные, экономические вызовы. "Мы смогли сохранить курс на развитие Турции в соответствии с целями на период до 2023-го года, когда будет отмечаться 100-летняя годовщина Республики", - поведал Эрдоган.