В Карачаево-Черкесии прогремел взрыв в офисе выдачи посылок Wildberries

В городе Усть-Джегута произошел хлопок газа в офисе выдачи посылок компании Wildberries, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в МВД по Карачаево-Черкесии.

Взрыв в нежилом помещении прогремел сегодня в 11:38. В результате в республиканскую клиническую больницу были доставлены пять человек с предварительным диагнозом "ожог пламенем", передает "Интерфакс-Юг".

В ведомстве поведали, что среди пострадавших собственница помещения 1980 года рождения, мужчина 1953 года рождения еще трое женщин 1992, 1995 и 1998 годов рождения.