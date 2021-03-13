Лукашенко отреагировал на претензии организаторов "Евровидения" к белорусской песне

Претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников "Евровидения" группе "Галасы ЗМеста" стали для нее хорошим пиаром. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", - цитирует его "Sputnik Беларусь".

При этом глава государства допустил, что Белоруссия может представить на конкурс другую песню. "Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - сказал Лукашенко.

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни белорусской группы "Галасы ЗМеста". По словам организаторов конкурса, композиция "Я научу тебя" не может быть представлена в ее нынешнем виде, поскольку она "ставит под сомнение аполитичность конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.

Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) сообщила накануне, что пока не приняла окончательного решения по поводу участия страны в конкурсе песни "Евровидение-2021".