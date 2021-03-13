Зеленский будет бороться с "олигархическим классом" на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. Об этом он заявил в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованного пресс-службой офиса президента.

Глава государства отметил, что в этом процессе не важны конкретные фамилии и дополнительные мотивации со стороны Запада. По его словам, в настоящее время он работает над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость. "Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих", - поведал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина начала борьбу с теми, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Глава государства добавил, что долгие годы справедливость была для людей дефицитом, а новые ограничительные меры вызвали значительный резонанс.

Напомним, 19 февраля СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.