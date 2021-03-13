Саркисян встретится с лидерами двух парламентских фракций Армении

Президент Армении Армен Саркисян проведет встречи с лидерами двух парламентских фракций Армении. Об этом сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"В рамках инициированных им обсуждений президент Армен Саркисян встретится сегодня с руководителями фракций "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" Национального Собрания Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном", - приводит сообщение пресс-службы "Sputnik Армения".

Напомним, президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина. Фракции "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" заявили о готовности встретиться с президентом, оппозиционное "Движение по спасению Родины" согласилось участвовать в переговорах, но только на своих условиях.

Ранее сегодня пресс-служба президента сообщила, что Армен Саркисян проведет встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.