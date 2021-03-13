Рухани: в Иране сохраняется вероятность четвертой волны пандемии коронавируса

Президент Ирана Хасана Рухани заявил, что в Исламской Республике по-прежнему сохраняется вероятность четвертой волны распространения коронавируса Covid-19.

"До сегодняшнего дня мы были осторожны, чтобы избежать новой волны, но в любой момент эта угроза может реализоваться", - цитирует его ТАСС.

Рухани также сообщил, что "на этой и следующей неделях Иран нарастит темпы вакцинации".

В середине декабря 2020 года Роухани заявил, что Иран преодолел третью волну распространения коронавируса.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В Иране выявлены 1 731 558 случаев заражения. Справились с болезнью 1 477 588 жителей страны, умерли - 61 069.