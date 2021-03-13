Полиция задержала в Гори мужчину, устроившего на улице стрельбу из автомата

В Гори (регион Шида Картли) за стрельбу из автомата на улице и за хранение огнестрельного оружия с боеприпасами задержан 33-летний местный житель. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый произвел несколько выстрелов в воздух из автоматического огнестрельного оружия на одной из городских улиц, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной полиции при задержании.

При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него автоматическое огнестрельное оружие и 26 патронов. На месте происшествия также были найдены шесть гильз.

Кроме того, при обыске дома правоохранители нашли у обвиняемого охотничье ружье и боевые патроны.

Ведется расследование. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, передает "Sputnik Грузия".





