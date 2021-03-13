Оппозиция в Ереване проводит митинг возле МИД Армении

Сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" проводят митинг у министерства иностранных дел Армении перед прибытием премьер-министра Никола Пашиняна.

Еще с утра к министерству были стянуты большие силы полиции, включая спецназ. В настоящее время здание министерства оцеплено, на крыше разместились снайперы.

У здания МИД находятся несколько десятков протестующих. Они проводят митинг у полицейского оцепления, передает ТАСС.

Ранее объединенная оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда собирается направиться Пашинян. Они планировали встретить его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить свое требование - "Армения без Никола".

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах". Премьер расценил заявление Генштаба как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки Пашиняна.