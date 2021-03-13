В России выявили 9,9 тыс новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрированы 9908 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения Covid-19 в России составляет 4 380 525. Умерли за все время 91 695 человек, вылечились – 3 985 897. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 12 868 человек, умерли – 475.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 1600, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 609, Нижегородской области – 367, Ростовской области – 246, Самарской области – 246, Воронежской области – 241, Иркутской области – 199, Саратовской области – 172, Свердловской области – 160. Отмечается, что у 1279 инфицированных (почти 13%) болезнь протекает без клинических проявлений.

Ставропольский край по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по суточному приросту инфицированных Covid-19. За минувшие сутки в регионе были зарегистрированы 126 новых случая заражения. В Кабардино-Балкарии выявили 59 случаев, в Дагестане – 39, в Карачаево-Черкесии – 15, Северной Осетии – 21, в Ингушетии – 12, в Чечне – 10.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались.