Главная » Новости

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Рейс Москва - Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени, предварительно, по техническим причинам. Посадка благополучная", - рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно предварительным данным, воздушное судно было вынуждено совершить посадку из-за отказа второго двигателя.

На борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей. Никто не пострадал.

615 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!