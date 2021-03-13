Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности
Пассажирский самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
"Рейс Москва - Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени, предварительно, по техническим причинам. Посадка благополучная", - рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Согласно предварительным данным, воздушное судно было вынуждено совершить посадку из-за отказа второго двигателя.
На борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей. Никто не пострадал.
Вестник Кавказа
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