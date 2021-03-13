Возвращение в Карабах, глава 2: освобожденные Физули и Джебраил, жертвы оккупационного вандализма (ФОТО)

В последние дни этой зимы съемочная группа "Вестника Кавказа" совершила первую поездку на освобожденные территории Азербайджана, постепенно восстанавливаемые после завершения Карабахской войны, за три десятилетия которой захватчики обратили азербайджанские города и села в безжизненные руины. Корреспонденты увидели своими глазами и запечатлели положение дел в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане, на иранской и армянской границе, представив новые свидетельства масштабов вандализма, осуществленного оккупационными силами ВС Армении на азербайджанской земле.

Вторая и третья остановки этого фотовозвращения в освобожденные районы – Физули и Джебраил, города на юге Азербайджана, недалеко от границы с Ираном. Они были разрушены точно так же, как Агдам, и для того, чтобы вернуть их к жизни, Азербайджану предстоит огромная работа. Множество вынужденных переселенцев и их родственников желает сегодня вернуться в Физули и Джебраил, однако для этого города, особенно Физули, понадобится построить, фактически, с нуля: захватчики не оставили там камня на камне.