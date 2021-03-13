Зариф написал Боррелю письмо с критикой Евросоюза и США за действия по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо, в котором подверг критике действия европейских стран и США по ядерной сделке.

Зариф обвинил "евротройку" (Францию, ФРГ и Великобританию) и США в несоблюдении условий ядерной сделки, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Помимо этого, глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Иран вернется к исполнению всех условий ядерной сделки, если другие участники соглашения выполнят свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Действующий президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД, но пока никаких практических шагов не было предпринято.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, если Иран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь официальный представитель иранского правительства Али Рабии заметил, что для начала диалога с США Исламской Республике нужно убедиться, что Вашингтон отменит санкции.