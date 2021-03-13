Врач рассказал, как избежать развития сахарного диабета

Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова назвала способ избежать развития сахарного диабета.

По ее словам, для этого необходимо следить за массой тела. "Основная профилактика сахарного диабета - это нормальный вес. Чем меньше вес - тем меньше риск заболеть", - подчеркнула врач в интервью "Звезде".

Эндокринолог добавила, что люди с лишним весом находятся в группе риска. В таком случае она посоветовала минимум один раз в год сдавать кровь на глюкозу. "Причем делать это надо не в домашних условиях с помощью глюкометра, а в условиях лаборатории", - пояснила Минуйлова.