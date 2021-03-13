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Улица вдоль Арбата станет пешеходной в столице Казахстана

Улица вдоль Арбата станет пешеходной в столице Казахстана

Улица Мамбетова в старом центре Нур-Султана в районе набережной будет превращена в летнюю пешеходную улицу, такое сообщение опубликовано на официальном сайте акима столицы.

Соответствующее решение было принято после общественных обсуждения с городскими активистами, предпринимателями и представителями творческих сообществ.

Пешеходной улица будет становиться только летом по выходным. В эти дни на проезжей части будет появляться рынок, где можно будет купить антиквариат и гастрономию, посетить ярмарки ремесленников и фестивали национальной кухни, а также сходить на экскурсию.

На следующей встрече участники обсуждения договорились подготовить конкретные предложения и совместно разработать "наполнение" улицы, пишет "Sputnik Казахстан".

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Вестник Кавказа

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