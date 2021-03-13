В Грузии выявлено еще 344 случая заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 344, скончались 9 человек.

Согласно данным официального сайта StopCov, в республике с начала пандемии по сегодняшний день зарегистрировано 274 721 случай заражения.

Ковид-клиники за последние 24 часа покинули 240 пациентов. В целом с начала пандемии вылечились 268 004 человека, скончались 3643.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 119 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 380 525 случаев заражения.