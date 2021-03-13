Пашинян обсудит с Саркисяном пути выхода из внутриполитического кризиса

Сегодня состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента республики Армена Саркисяна, на которой будут обсуждены пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян.

"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", - подчеркнула она

Ранее президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина. Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.

Накануне Саркисян отказался от предложенных им самим переговоров с оппозицией. В пресс-службе президента Армении пояснили, что на текущий момент встреча в таком формате невозможна. "Учитывая, что из приглашенных 13 марта в резиденцию президента республики приглашение приняли парламентские фракции "Мой шаг" и "Просвещенная Армения", а парламентская фракция "Процветающая Армения" и "Движение по спасению Родины" предложили свою повестку и условия, встреча за одним столом на данный момент становится нереализуемой", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.