Европа пытается защититься от доллара

Несмотря на теплые слова президента США Джо Байдена в адрес ЕС, американские санкции против Ирана, России и других стран наказывают европейские компании и провоцируют призывы к стратегической автономии, пишет New York Times. Администрация Байдена находит общий язык с Европейским союзом, когда речь идет о возобновлении сотрудничества и отмене ответных тарифов, проистекающих из старого спора между Airbus и Boeing.

Несмотря на усилия по восстановлению доверия, готовность Америки наказать своих европейских союзников и наложить на них санкции для достижения внешнеполитических целей продолжает вызывать раздражение.

Скрытая напряженность - напоминание об асимметричной мощи Соединенных Штатов. Особенно это касается так называемых вторичных санкций, которые пагубно влияют на сотрудничающие с РФ и ИРИ страны и компании, зачастую европейские. Все более популярные в Конгрессе вторичные санкции применяются для принуждения союзников к согласию по любому вопросу. В последние годы к ним относятся газопровод ”Северный поток-2”, ядерная программа Ирана и социалистические правительства Венесуэлы и Кубы. Серьезные опасения вызывает предположение, что когда-нибудь они будут использованы Соединенными Штатами против Китая, в результате чего пострадает Европа.

Вторичные санкции перекрывают доступ к американской банковской системе, что становится реальной угрозой из-за центральной роли этой системы и глобального влияния доллара. Использование американского доллара и казначейства в качестве "оружия" представляет собой реальную уязвимость для Европы, которая зависит от открытых рынков. Ситуация вызывает серьезные дискуссии о том, как защитить Европу и евро от капризов Вашингтона. Она стала центральной частью споров о создании ”стратегической автономии”, чтобы Европа могла защищать собственные интересы.

В феврале Европейский союз объявил об усилиях по укреплению ”инструмента противодействия принуждению” против ”недобросовестной торговой практики”. Основными ее источниками являются Китай и Соединенные Штаты, провозгласившие себя союзниками и партнерами Европы. Европейский блок выступает за использование многосторонних институтов в торговых спорах. ”Мы не можем позволить себе оставаться беззащитными, - сказал Валдис Домбровскис, комиссар Европейского союза по торговле. - Европейский Союз должен быть в состоянии защитить себя от тех, кто пытается воспользоваться нашей открытостью”.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель осудил использование Вашингтоном вторичных санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес: ”Я глубоко обеспокоен растущим применением санкций или угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и наших интересов. Там, где разделяются общие цели внешней политики и безопасности, очень ценно согласование целевых санкций с партнерами. Там, где есть политические разногласия, Европейский Союз всегда открыт для диалога. Но он не может проходить под угрозой санкций”.

Такие возражения не мешают американским законодателям снова и снова прибегать к вторичным санкциям, особенно в случае ядерной сделки с Ираном и ”Северного потока-2”, почти завершенного газопровода, идущего из России в Германию. Американские сенаторы даже написали письма в небольшой государственный порт Засниц в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель, который был базой для трубоукладочных судов, строящих ”Северный поток-2”, угрожая ”сокрушительными правовыми и экономическими санкциями”.

Отказ в доступе к американскому рынку и доллару становится ”источником политической власти”, - считает Джонатан Хакенбройх из Европейского совета по международным отношениям в Берлине, который изучал этот вопрос в рамках проекта с высокопоставленными представителями Германии и Франции, желающими снизить европейскую уязвимость. По его словам, почти любая компания, ведущая бизнес в Соединенных Штатах и использующая американскую банковскую систему или доллар, будет пытаться сохранить эти отношения и прекратит вести дела с государством, попавшим под санкции, даже чересчур рьяно.

В своей время использование президентом США Дональдом Трампом вторичных санкций против Ирана, которым Европа не смогла противостоять, стало для европейцев настоящим моментом истины, чтобы осознать свою слабость, сказала Даниэла Шварцер, директор Немецкого совета по международным отношениям. ”Хотят ли европейцы доверять Байдену? Готовы ли они снова доверять США? Никто не знает, что будет после Байдена, - добавила Шварцер. - К тому же надо будет что-то делать, чтобы дискуссия продолжалась, если Китай тоже применит вторичные санкции”.

Негодование европейцев по поводу американских вторичных санкций ”связано с осознанием нашей собственной внутренней и экономической нестабильности”, - сказала Натали Точчи, директор Института международных отношений Италии и советник Борреля. После того как Трамп щедро применял санкции, ”мышление компаний и политиков не станет прежним, даже если Байден будет придерживаться другой политики”, - говорит эксперт.

В декабре Боррель написал ”о необходимости развивать международную роль евро, чтобы избежать принуждения к нарушению собственных законов под тяжестью вторичных санкций”. Но мало кто верит, что евро станет соперником доллару в ближайшее время или, возможно, когда-либо, учитывая медленный рост Европы, ее внутренние разногласия по поводу того, как укрепить валюту, а также растущее влияние Китая и юаня.

Китай начинает извлекать уроки из использования Америкой санкций, наказывая такие страны, как Австралия и Швеция. Для Европы и Германии, зависящих от экспорта, ”рушится порядок, основанный на правилах. Возникает беспокойство из-за шантажа со стороны Китая”, сказал Хакенбройх.

Немецкие компании особенно обеспокоены растущей конфронтацией между Вашингтоном и Пекином. Вторичные американские санкции, которые могут быть введены против Китая, создадут огромную проблему для Германии, сказала Сторми-Анника Мильднер, до недавнего времени возглавлявшая отдел внешнеэкономической политики Федерации немецкой промышленности.

Учитывая небольшие размеры иранской экономики, влияние санкций на немецкие компании было незначительным. Тем не менее, по словам Мильднер, "перспектива суровых санкций и вторичных рестрикций в отношении Китая”, а также ”необходимость выбирать между рынками США и Китая, просто ужасает, и многие опасаются, что именно так и будет”.

Китай уже начинает законодательно закреплять экспортный контроль, что может в конечном итоге зажать европейские компании между американским, европейским и китайским законодательством. ”Необходимость выбирать между двумя крупнейшими рынками, Америкой и Китаем, снизит наше благосостояние вдвое, - полагает Хакенбройх. - Через 10 лет Китай будет занимать центральное место в экономических сетях. Поначалу, возможно, не такое влиятельное, как Соединенные Штаты, при этом постепенно к ним приближаясь”.

Только в отношении Ирана вторичные санкции США обходятся очень дорого. Французский энергетический гигант Total отказался от крупных инвестиций в страну, как только президент Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года и вновь ввел американские санкции в отношении Ирана. Решение обошлось Total примерно в $2 млрд, в то время как Siemens потеряла железнодорожный контракт на $1,5 миллиарда долларов, а Airbus лишилась $19 млрд.

Президент Байден заявил, что вернется к соглашению с Ираном, но не отменит санкции, пока Тегеран не начнет придерживаться условий сделки. Хотя большинство дипломатов полагают, что Вашингтон и Тегеран выработают определенную последовательность действий, европейские компании по-прежнему сомневаются.

По словам Гунтрама Вольфа, директора института экономических исследований ”Брейгель”, лучший способ помешать другим применять вторичные санкции - ответные меры. ”Чтобы заслужить доверие, необходима взаимность, которой можно добиться с помощью шагов навстречу”, - считает эксперт. ”Но с политикой сложнее, учитывая асимметричную мощь Казначейства США и глобальную роль доллара, - добавил он. - Реальность такова, что нет единой европейской державы, способной проецировать силу в таком масштабе”.

По мнению Вольфа, даже если европейцам не нравится ”Северный поток-2”, они вынуждены защищать его из-за вторичных санкций Вашингтона, наказывающих европейские компании и даже целые города, как в случае с Засницем. "Евросоюз рассматривает этот шаг как атаку не на город, а на ЕС в целом. При помощи тихой дипломатии можно было бы достичь гораздо большего, чем сейчас”, - сказал Вольф. И похоже, что этот урок Байден усвоил, желая решить проблему и улучшить отношения с могущественной Германией, если Конгресс ему позволит. Но споры о том, как Европа может проецировать собственную мощь и защищать себя от более крупных и могущественных стран, будь то союзники или конкуренты, никуда не денутся.