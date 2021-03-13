Лучшим осетинским врачам вручили ключи от квартир

Власти Северной Осетии наградили победителей и финалистов республиканского конкурса "Лучший врач", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В финал конкурса вышли 12 специалистов - пять терапевтов и семь педиатров. По результатам онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий определены победители и призеры конкурса", - приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

"Примеры истинного гуманизма медиков мы все наблюдали и продолжаем наблюдать в период распространения новой коронавирусной инфекции. Пандемия научила нас ценить те тихие трудовые подвиги, которые медицинские работники совершают каждый день", - отметил на вручении глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Ключи от квартир и дипломы первой степени получили победители в номинациях "Лучший участковый врач-педиатр", "Лучший участковый врач-терапевт", которые и представят Северную Осетию на Всероссийском конкурсе "Лучший врач года".

Дипломы второй и третьей степени получили терапевты и педиатры, занявшие в региональном конкурсе вторые и третьи места.

В дальнейшем конкурс планируется сделать ежегодным, добавили в пресс-службе.