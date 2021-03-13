CAS не разрешил России использовать "Катюшу" вместо гимна

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню "Катюша" вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине.

В CAS объяснили, что из-за санкций государственный гимн России или любой "связанный с Россией" гимн не может официально исполняться или звучать в любом месте проведения мероприятий на Играх. В организации подчеркнули, что ограничение распространяется и на любую песню, связанную с Россией, в том числе и на "Катюшу", передает "Ъ".

Напомним, в декабре 2020 года CAS отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпийские игры и чемпионаты мира. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) подала в CAS запрос на использование "Катюши" вместо национального гимна при награждении.