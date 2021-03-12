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Турция - Египет: что стоит за новыми дипломатическими усилиями

Турция - Египет: что стоит за новыми дипломатическими усилиями

В феврале Египет объявил о новом раунде консультаций о разведке нефти и газа в Восточном Средиземноморье, приняв во внимание координаты континентального шельфа, заявленные Анкарой в соответствии с соглашением 2019 года между Турцией и Ливией, зарегистрированным ООН в октябре прошлого года. Анкара восприняла действия Египта как положительный сигнал. Middle East Eye пишет, что это было не первое сообщение такого рода.

Несмотря на критику морского соглашения между Турцией и Ливией, египетские дипломаты на конференции в Риме в декабре 2019 года заявили, что соглашение не вредит интересам Египта в Восточном Средиземноморье. Когда Египет подписал соглашение о разграничении морских пространств с Грецией в августе 2020 года, эксперты отметили, что в соглашении учтены оговорки Турции в отношении морских границ островов. По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, соглашение поддерживает тезис Турции о том, что у островов нет суверенного континентального шельфа.

Недавно Каир внес изменения в свою ливийскую политику, сблизившись с Анкарой. Когда Анкара успешно переломила ситуацию против ливийского генерала Халифы Хафтара, Египет отправил высокопоставленную дипломатическую делегацию и делегацию Службы безопасности в Триполи и объявил о планах возобновления работы своего посольства впервые с 2014 года.

Эти сигналы не остались незамеченными в Анкаре. 3 марта Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Каир уважает морские границы Турции. Министр иностранных дел акцентировал внимание на общих интересах двух стран и дал понять, что Турция готова вести переговоры и подписать соглашение о морской юрисдикции с Египтом. Три дня спустя министр обороны Турции Хулуси Акар подключился к египетской дипломатии, подчеркнув во время тактических учений Blue Homeland 2021, что две страны разделяют исторические и культурные ценности, тем самым намекнув на потенциал для новых шагов навстречу. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал Bloomberg, что может быть открыта новая глава в отношениях с Египтом. Тот факт, что эти сообщения исходят от высших должностных лиц турецкого истеблишмента, отражает их серьезность.

Укрепление отношений

Тщательно составленные послания двух стран отвечают не только их общим интересам, но и меняющейся международной и региональной динамике. Победа Джо Байдена на выборах президента США подтолкнула многие страны региона, в том числе Египет и Турцию, к тому, чтобы пересмотреть свою политику. На региональном уровне Египет был недоволен результатами недавнего саммита Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), поскольку его предполагаемые союзники, Саудовская Аравия и ОАЭ, не координировали действия с Каиром и не приняли во внимание его интересы, решив восстановить отношения с Дохой. 

Примирение в Персидском заливе позволяет Турции укрепить отношения с Катаром, Кувейтом и Оманом, одновременно достигнув разрядки с Саудовской Аравией и, в некоторой степени, с ОАЭ. В январе египетским официальным лицам пришлось прислушаться к чиновникам ОАЭ, выразившим желание нормализовать отношения с Турцией и развивать свои общие экономические интересы, хотя сам Египет в то время был на грани столкновения с Турцией в Ливии из-за давления Эмиратов. Параллельно с этим Греция и Турция провели свои первые официальные прямые переговоры за пять лет противостояния в Восточном Средиземноморье.

Каир, должно быть, рассчитал, что не в его интересах конфликтовать с Турцией, в то время как его партнеры в Персидском заливе и Восточном Средиземноморье, в основном ОАЭ, Саудовская Аравия, Греция, Израиль и даже Франция, выступают за деэскалацию с Анкарой. Это может объяснить, почему дипломатия между Египтом и Турцией в последнее время усилилась.

Морские границы

Израиль тоже не спешит критиковать позицию Турции в Восточном Средиземноморье. Тель-Авив делает ставку на проект Восточно-средиземноморского трубопровода для экспорта газа в Европу. Но учитывая, что газопровод, возможно, так и не будет создан из-за его чрезмерной длины (1900 километров), стоимости (около $7 млрд) и маршрута через территорию, на которую претендует Турция (ввиду чего Анкара может заблокировать его), Израиль, вероятно, не будет конфликтовать с Турцией, сохраняя тем самым единственный альтернативный маршрут.

У Египта аналогичная проблема с Турцией по делимитации морских границ. Официальные лица министерства иностранных дел и разведывательных служб Египта предпочитают морскую сделку с Турцией, а не с Грецией, поскольку она предоставляет Каиру гораздо большую морскую территорию. Администрация президента договорилась о сделке с Афинами, чтобы обеспечить некоторые политические выгоды, не закрывая при этом дверь для Турции, особенно после улучшения эмиратско-израильских соглашений, которые нанесли ущерб политическим, экономическим и стратегическим интересам Египта.

Теперь Турция молча сближается с Египтом, исходя из их общих интересов в Восточном Средиземноморье и Ливии. Тщательно разработанные послания Анкары основаны на беспроигрышной формуле и на том факте, что сотрудничество с Турцией отвечает интересам Каира. Действительно, в докоронавирусный период Анкара преподнесла Каиру много щедрых подарков, увеличив объем двусторонней торговли, инвестиций и импорт газа. Их экономические отношения оказались невосприимчивыми к политическим колебаниям, укрепившись за последние несколько лет и впервые превысив порог в $5 млрд в 2018 году. Стабильность в Ливии могла бы поднять это сотрудничество до беспрецедентного уровня, если бы Турция и Египет вместе работали над восстановлением страны. 

Движение навстречу

В политическом плане Турция заинтересована в том, чтобы Египет не был заложником других государств, в основном ОАЭ и Греции, которые хотят использовать его в качестве щита в своих конфликтах с Турцией. В этом смысле Анкара помогает себе, открываясь для Египта, и то же самое можно сказать о Каире. Тем не менее обмен позитивными посланиями между Египтом и Турцией не означает, что их возможное сближение будет беспроблемным. Страны стараются не позволять разногласиям по определенным темам мешать им работать вместе над достижением общих интересов.

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