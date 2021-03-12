Армянские власти перенесли выставку вооружения ArmHiTec-2021 из-за коронавируса

III Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2021, которая должна была пройти в Армении в текущем месяце, переносится на следующий год. Такое сообщение опубликовано на сайте мероприятия.

В нем говорится, что соответствующее решение было принято министерством высокотехнологической промышленности в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

В итоге выставка, которая должна была пройти 25-27 марта, состоится 31 марта - 2 апреля 2022 года, передает Sputnik Армения.