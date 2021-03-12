Детсад на 220 мест появился в Ингушетии

Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами и школьной подготовки открыли в Магасе. Для детей с ограниченными возможностями в дошкольном заведении имеются все необходимые условия, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В прибрежно-парковой зоне Магаса открылся новый детский на 220 мест, в котором 12 групповых ячеек, в том числе 4 - ясельных, 8 - дошкольных, а также функционируют кружковый, музыкальный и физкультурный залы", - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что стоимость объекта составила более 187 млн рублей.

В 2021 году в республике начнется строительство девяти детских садов на 1 980 мест, что позволит сократить очередность на 38%.