Главная » Новости

Детсад на 220 мест появился в Ингушетии

Детсад на 220 мест появился в Ингушетии

Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами и школьной подготовки открыли в Магасе. Для детей с ограниченными возможностями в дошкольном заведении имеются все необходимые условия, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В прибрежно-парковой зоне Магаса открылся новый детский на 220 мест, в котором 12 групповых ячеек, в том числе 4 - ясельных, 8 - дошкольных, а также функционируют кружковый, музыкальный и физкультурный залы", - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что стоимость объекта составила более 187 млн рублей.

В 2021 году в республике начнется строительство девяти детских садов на 1 980 мест, что позволит сократить очередность на 38%.

745 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!