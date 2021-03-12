Новый облик кинотеатра "Аврора" выберут жители Краснодара (ВИДЕО)
На сайте администрации Краснодара заработал раздел, где жители города смогут проголосовать за проект реконструкции городского кинотеатра "Аврора".
Предполагается, что "Аврора" после реконструкции превратится в досуговый центр с киноконцертным и выставочными залами. Внешний вид здания останется практически без изменений, на месте останется и скульптура "Аврора", искусственные водоемы с переходным мостом, а в вестибюле горожан встретят пальмы, - передает портал Юга.ру.
Согласно проекту, обновленный кинотеатр станет глубже на 21 м: под его основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг, в его наземной части заработает киноконцертный зал на 1,2 тыс мест.
Как заявил глава региона Вениамин Кондратьев, "Аврора" принадлежит жителям города, поэтому все изменения будут обсуждаться с ними. В разделе с онлайн-голосованием по проекту реконструкции кинотеатра представлена основная информация о концепции проекта, видеовизуализации и презентация.
Проект реконструкции. разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк "Краснодар".
Вестник Кавказа
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