Главная » Новости

Безналичную оплату проезда в транспорте внедрят в Северной Осетии

Безналичную оплату проезда в транспорте внедрят в Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с поддержкой идеи внедрить в регионе безналичную оплату проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба главы республики.

С данной инициативой выступила управляющий отделением Банка России - Национальным банком Северной Осетии Ирина Дзиова. Она отметила, что такая возможность уже законодательно закреплена в некоторых субъектах страны.

"Для туристов важно иметь возможность оплачивать услуги картой. Людям удобнее путешествовать, расплачиваясь безналично", - отметила Дзиова.

Битаров готов помочь реализовать идею для повышения комфортности пребывания туристов.

995 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!