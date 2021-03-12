Безналичную оплату проезда в транспорте внедрят в Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с поддержкой идеи внедрить в регионе безналичную оплату проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба главы республики.

С данной инициативой выступила управляющий отделением Банка России - Национальным банком Северной Осетии Ирина Дзиова. Она отметила, что такая возможность уже законодательно закреплена в некоторых субъектах страны.

"Для туристов важно иметь возможность оплачивать услуги картой. Людям удобнее путешествовать, расплачиваясь безналично", - отметила Дзиова.

Битаров готов помочь реализовать идею для повышения комфортности пребывания туристов.