Анапу и Кузбасс соединят прямые авиаперелеты

Авиакомпания "Алроса" сообщила о запуске первых прямых авиаперелетов из Кемеровской области в города-курорты Краснодарского края. Стало известно, что рейсы из новокузнецкого аэропорта Спиченково в Анапу начнут выполняться с 20 июня

"АО "Авиакомпания Алроса" начинает выполнение полетов с 20 июня 2021 года по 19 сентября 2021 года по маршруту Анапа - Новокузнецк - Анапа. Рейс ЯМ-509 - вылет из Анапы по воскресеньям в 00:10, прилет в Новокузнецк в 08:45 (время местное). Рейс ЯМ-510 - вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 09:50, прилет в Анапу в 11:00 (время местное)", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" запускает с 28 марта прямые рейсы между Саранском и Краснодаром.