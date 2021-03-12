Президент UFC подтвердил превосходство Хабиба Нурмагомедова над остальными бойцами

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что чемпион промоушена в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов превосходит ведущих бойцов в легком весе.

"Посмотрите на его поединок с Джастином Гэтжи, на его схватку с Конором. Посмотрите на все его поединки. Я не могу вспомнить, чтобы он проиграл один или два раунда за всю карьеру", - поведал глава UFC в интервью, опубликованном на YouTube-канале BT Sport.

Уайт подчеркнул, что Хабиб прав, когда говорит, что он на уровень выше всех других топ-бойцов дивизиона.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.