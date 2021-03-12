Пашинян и генералы: как премьер организовал "переворот" против армянских военных

Высшее военное руководство Армении потребовало отставки Никола Пашиняна за то, что он "привел страну к катастрофе". Обвиняя Пашиняна в общей некомпетентности и недавней проигранной войне, генералы тем не менее не предприняли попыток государственного переворота и не участвовали в актах неповиновения правительству. Как пишет Jamestown Foundation, разделяя взгляды и цели гражданской оппозиции, генералы пока воздерживаются от присоединения к протестному движению.

Однако Пашинян организовал собственный политический и кадровый ”переворот” против высшего военного командования, уволив начальника Генштаба генерал-полковника Оника Гаспаряна, несмотря на отказ президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении. В тот же день президент передал дело в Конституционный суд. Также Пашинян вернул своего протеже, генерал-лейтенанта Артака Давтяна на пост начальника Генштаба. Давтян может занять пост с согласия президента Саркисяна, однако президент выступил против нового назначения. Поэтому сейчас генерал-лейтенант Степан Галстян исполняет обязанности начальника Генштаба.

Должность первого заместителя начальника штаба вакантна, поскольку 24 февраля Пашинян уволил заместителя Гаспаряна, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Президент Саркисян подписал соглашение об отставке Хачатряна, прежде чем отклонить отставку Гаспаряна. И Гаспарян, и Хачатрян хотят обжаловать свое увольнение Пашиняном в Административном суде. Защита считает, что они на законных основаниях могут занимать должности начальника и первого заместителя начальника Генштаба до решения суда.

Гаспарян оспорил приказ об отставке как ”антиконституционный и служащий очередным доказательством того, что отставка правительства и досрочные парламентские выборы - единственный способ преодолеть текущий кризис”. В сопроводительном коллективном письме верховное командование вооруженных сил придерживается заявления генерала Гаспаряна и подтверждает его оценку ситуации в стране.

Несмотря на свое негодование, генералы до сих пор соблюдают принцип гражданского контроля. Пашинян, уверенный и рассчитывающий на эту позицию, 10 марта устроил встречу в Министерстве обороны, чтобы представить Генеральному штабу кадровые изменения.

На видеозаписи, опубликованной канцелярией Пашиняна, запечатлено, как высшее руководство стоит по стойке смирно перед премьер-министром и безропотно слушает его презентацию кадровых решений. Пашинян высказал несколько формальных комплиментов военным и даже отсутствовавшему Гаспаряну. Эта сцена была успешным пиар-ходом, типичным для премьера. Общественность поверила, что Пашинян подчинил себе самых грозных критиков и вернул контроль над ситуацией.

Манера правления Пашиняна нанесла серьезный ущерб командованию вооруженных сил и служб безопасности за три года его пребывания на посту премьер-министра. Вновь назначенный им на должность начальника Генерального штаба Давтян уже занимал этот пост с мая 2018 года по июнь 2020 года. Тогда Пашинян назначил Давтяна, потому что у него была всего одна звезда на погонах и незначительное влияние, а еще он был признателен своему благодетелю. Однако Давтян был вынужден уйти в отставку после того, как устроил вечеринку с более чем 100 гостями в нарушение ограничений, связанных с коронавирусом. Затем Давтян четыре месяца возглавлял Комитет военной промышленности Армении, пока Пашинян не освободил его от должности без публичных объяснений причин. 9 марта 2021 года министр обороны Вагаршак Арутюнян назначил Давтяна на новую созданную для него должность ”старший офицер по особым поручениям”, а через день Пашинян назначил его начальником Генштаба.

Пашинян назначил Гаспаряна начальником Генерального штаба в июне 2020 года в преддверии войны и повысил его во время военных действий. Премьер проигнорировал довоенный совет Гаспаряна сделать все возможное, чтобы избежать вооруженного конфликта или хотя бы отложить его. С началом войны Пашинян не слушал рекомендации Гаспаряна, который советовал прекратить боевые действия или запустить ракеты ”Искандер”, чтобы предотвратить поражение. Гаспарян расценил условия перемирия не как ”измену” Пашиняна (в которой его обвиняют большинство оппозиционных партий), а как меньшее зло по сравнению с полным уничтожением сил Армении.

В ответ на требование Генштаба об отставке Пашинян 25 февраля уволил Гаспаряна, 10 марта назначил Давтяна и в тот же день временно утвердил Галстяна исполняющим обязанности начальника Генштаба, который на данный момент является четвертым назначенным на эту должность за период премьерства Пашиняна. Он мог бы стать начальником штаба вместо Давтяна, учитывая сопротивление президента Саркисяна его кандидатуре.

Пашинян назначил генерал-лейтенанта в отставке Вагаршака Арутюняна своим старшим военным советником в августе 2020 года (за месяц до начала войны) и министром обороны 20 ноября 2020 года (через десять дней после перемирия).

Арутюнян во многом чуждый человек для Генштаба и потому считается потенциальным рычагом давления для Пашиняна. Офицер с советским образованием, 1956 года рождения, выпускник двух военно-морских академий, Арутюнян до службы в Сухопутных войсках с 1992 по 1999 год представлял Армению в штабе коллективных сил СНГ. Он получил первую и вторую звезды без каких-либо известных подвигов на поле боя. Арутюнян занимал пост министра обороны Армении менее года (1999–2000), утратив авторитет у тогдашнего президента Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна воинского звания. Арутюнян не служил в армии до 2019 года, когда ему было восстановлено воинское звание в контексте вендетты Пашиняна против Кочаряна. После 44-дневной войны Арутюнян на регулярной основе поддерживает связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Пашинян также с головокружительной частотой назначал и увольнял руководителей Службы национальной безопасности. У Службы было пять начальников - один за другим назначались во время его премьерства (с мая 2018 г. по настоящее время), включая трех сменившихся начальников во время 44-дневной войны (27 сентября - 19 ноября 2020 г.). Третий из них, Армен Абазян руководит СНБ по сей день.

Конституция Армении позволяет Пашиняну вести подобные кадровые игры. Основной закон с поправками, внесенными в 2015 году, передал основные полномочия от президента кабинету премьер-министра, чтобы тогдашний президент Серж Саргсян смог стать премьер-министром после истечения своего второго президентского срока в 2018 году. Пашинян инициировал ”бархатную революцию” в 2018, чтобы предотвратить назначение Саргсяна, и унаследовал конституционные полномочия как премьер-министр. Согласно положениям основного закона, Пашинян может назначать и увольнять ключевых должностных лиц в сфере обороны и безопасности, при этом все-таки требуется формальная подпись президента государства. Осторожный президент Армен Саркисян до сих пор действовал сговорчиво, но результаты Второй Карабхской войны побудили президента потребовать отставки премьер-министра, что, по всей видимости, в корне изменило их отношения.