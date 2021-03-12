"Четырехдневку" для женщин поддержал каждый четвертый россиянин

Более четверти россиян (26%) поддерживает идею о введении сокращенной рабочей недели для женщин, такие результаты дал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

При этом трое из десяти респондентов считают, что четырехдневку имеет смысл вводить для всех, независимо от пола.

"24% респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому", - цитирует исследование ТАСС.

Мужчины введение короткой рабочей недели для противоположного пола поддерживают меньше, чем сами женщины: 17 и 35% соответственно.

Активнее всего за равноправие высказалась молодежь до 24 лет: 39% заявили, что сокращенная рабочая неделя нужна всем.

Что касается противников четырехдневной недели, таких больше всего среди жителей РФ с доходом от 80 тыс рублей: треть из них полалагают, что такой график работы не нужен никому.