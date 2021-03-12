Вице-премьер Ставрополья, подозреваемый во взяточничестве, задержан в аэропорту

Заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев стал фигурантом уголовного дела по факту взяточничества, он задержан в аэропорту при попытке сбежать, такое сообщение распространило следственное управление СК по краю.

Как считает следствие, общая сумма взяток превысила 60 млн рублей - это особо крупный размер.

В декабре 2017 году подозреваемый вступил в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким и получил взятку 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по возведению нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий, используя уже отлаженную схему, получили от представителя того же юридического лица более 15,5 млн рублей взятки за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в краевой столице.

Затем в 2019 году чиновники получили взятку от представителя все той же организации в размере свыше 45 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

"Сегодня по поручению следователя СУСК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться", - пояснили в ведомстве.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании для Золотарева меры пресечения в виде заключения под стражу.