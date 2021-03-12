Кириленко продаст на аукционе пояс с подписью Хабиба Нурмагомедова

Президент РФБ, бывший баскетболист ЦСКА, НБА и сборной России Андрей Кириленко рассказал в интервью YouTube-каналу "Света вокруг Света" о необычных лотах, которые будут выставлены на его традиционном благотворительном аукционе.

"Например, на следующий год удалось достать очень крутой лот. Думаю, что за него будет большая борьба. Гоночный шлем с автографом Михаэля Шумахера. У него такая катастрофа произошла, он сейчас в инвалидном кресле. Шлем этот еще примерно 1995 года, когда он ездил. Есть пояс, который подписывал Хабиб", - поведал Кириленко.

По его словам, это полная реплика с автографом бойца. "В течение года связывался с тем же Хабибом. Я покупаю этот пояс, который полностью повторяет его. Но на его поясе нет автографа. На поясе, который у меня, есть его автограф", - отметил бывший баскетболист.

Помимо этого, он рассказал, что благотворительный аукцион, который проводится уже 7-8 лет подряд, ежегодно собирает примерно одну и ту же сумму, которая курсирует в течение года и позволяет строить новые площадки. "Мы будем продолжать его делать. Вечер собирает где-то $300 тыс. По затратам где-то $50-70 тыс на организацию", - подчеркнул Кириленко.