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На курорт "Архыз" можно будет попасть по единому билету

На курорт &quot;Архыз&quot; можно будет попасть по единому билету

Система единого билета, упрощающая проезд к курорту "Архыз", будет запущена в Карачаево-Черкесии. В министерстве промышленности и торговли региона уточнили, что введение единого билета для поездок на "Архыз" должно состояться до конца весны.

Система предусматривает круглосуточное сопровождение туристов на протяжении всего маршрута – при покупке такого билета пассажиру сразу оформят билет на самолет и талон на проезд в автобусе. Для детей до пяти лет в сопровождении взрослых предусмотрен бесплатный проезд, - передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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