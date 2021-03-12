На курорт "Архыз" можно будет попасть по единому билету

Система единого билета, упрощающая проезд к курорту "Архыз", будет запущена в Карачаево-Черкесии. В министерстве промышленности и торговли региона уточнили, что введение единого билета для поездок на "Архыз" должно состояться до конца весны.

Система предусматривает круглосуточное сопровождение туристов на протяжении всего маршрута – при покупке такого билета пассажиру сразу оформят билет на самолет и талон на проезд в автобусе. Для детей до пяти лет в сопровождении взрослых предусмотрен бесплатный проезд, - передает ТАСС.