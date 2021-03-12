"Первая блинная Олимпиада" пройдет в Сочи 14 марта

Масленица в Сочи завершится "Первой блинной Олимпиадой".

В рамках состязания состоятся заплывы моржей и семейные соревнования по метанию "блинчиков" - камней над водной поверхностью. Олимпиада будет проходить в четырех районах города, на ней разыграют около 20 комплектов блинных медалей.

Также в воскресенье горожане смогут посостязаться в перетягивании каната, забеге в ластах, попрыгать в мешках и устроить бой подушками.

Завершится "Первая блинная Олимпиада" эстафетой с миниатюрными копиями чучела Масленицы.

"На площадь для участия в масленичных спортивных забавах приглашаются все желающие, однако наши волонтеры будут следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдением санитарных требований в точках общепита", - отметил директор департамента спорта и физической культуры администрации Сочи Анатолий Мирошников.