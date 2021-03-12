В выходные между Тбилиси и Батуми пустят дополнительные поезда

На выходные дни 13 и 14 марта "Грузинская железная дорога" назначила дополнительные поезда на маршруте Тбилиси-Батуми-Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба компании, дополнительный поезд будет выходить из Тбилиси в 07.25 и прибывать в Батуми в 13.00, в обратную сторону поезд будет отправляться в 13.40 с прибытием в 19.12.

Перевозчик напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Всех пассажиров перед посадкой в поезд ждет термоскрининг и дезбарьер. В пути пассажиры должны оставаться в масках.