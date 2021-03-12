Три телеканала почти час не работали в Грузии

Вещание трех телеканалов было прервано на некоторое время сегодня в Грузии, об этом пишут СМИ.

Речь идет о трех каналах, входящих в медиахолдинг "Имеди", - собственно "Имеди", "Маэстро" и GDS. Они не показывали 40 минут, пишет Sputnik Грузия.

Инцидент был вызван техническими проблемами, однако какими именно, непонятно, причину устанавливает техническая служба.

Кроме того, сложности испытывал и сайт телеканала "Имеди" - "Имединьюс".

Сейчас специалисты устранили проблему, вещание телеканалов полностью восстановлено.