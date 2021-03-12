Ставропольца осудили спустя 23 года после совершенного им убийства

Ставропольский суд сегодня вынес приговор местному жителю, обвиняемому в разбойном нападении и убийстве таксиста, совершенном в 1998 году, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Действия осужденного были квалифицированы судом как разбой и убийство. Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

По данным надзорного ведомства, в октябре 1998 года мужчина, занимавшийся частным извозом на своем автомобиле, ушел на работу и обратно не вернулся. Его тело нашли спустя полтора месяца в дренажном канале неподалеку от Нефтекумска Ставропольского края, где он ранее проживал.

Находясь на степной дороге, злоумышленник задушил водителя такси веревкой и оставил его тело в оросительном канале. После он вместе с напарником забрал автомобиль таксиста и продал на территории соседнего региона.

Благодаря грамотно организованному следствию и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников СКР и ГУ МВД России по Ставрополью мужчина в 2019 году был задержан в Дагестане, где все это время он скрывался от следствия.