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Бразилия купит у России "Спутник V"

Бразилия купит у России &quot;Спутник V&quot;

Бразилия заключила контракт с Россией на закупку антикоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"Минздрав сегодня подписал контракт на покупку... вакцины "Спутник V", которая будет импортирована из России бразильской лабораторией Uniao Quimica", - говорится в Twitter Минздрава Бразилии, передает ТАСС.

Препарат будет поставлен тремя партиями - в апреле, мае и июне, но перед этим вакцина должна получить Anvisa (Национального агентства по санитарному надзору), - напомнили в министерстве.

Напомним, ранее Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины, чтобы исследовать ее.

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Вестник Кавказа

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