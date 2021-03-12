В США освобождают армянского террориста

Верховный суд округа Лос-Анджелес вынес вердикт в пользу освобождения Хампига Сасуняна, признанного виновным в убийстве в 1982 году генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не станет обжаловать решение суда. Это означает, что террориста ожидает условно-досрочное освобождение.

Освобождение человека, осужденного за убийство генерального консула Турции, "создаст опасный прецедент, который только поощрит воинствующих экстремистов", заявил генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Джан Огуз, сообщает турецкая "Сабах". "Это решение, основанное на мелочных политических соображениях, достойно сожаления. Отказ обжаловать постановление суда, отменяющее вето на освобождение Хампига Сасуняна, является полным и безрассудным пренебрежением основополагающих принципов закона", - полагает Огуз. Армянский иммигрант Хампиг Сасунян, проживавший в пригороде Лос-Анджелеса, был осужден в 1984 году за убийство Арыкана 28 января 1982 года. Его приговорили к пожизненному заключению. В 2002 году федеральный суд дал Сасуняну возможность подать прошение об освобождении через 25 лет, но эти прошения отклонялись. В прошлом месяце Верховный суд округа Лос-Анджелес вынес вердикт в пользу освобождения Сасуняна. "Это печальный день для семьи Кемаля Арыкана, народа Турции и международной борьбы с терроризмом", - подчеркнул Огуз.

"Это серьезное решение, которое не могло быть пересмотрено, противоречит универсальным принципам права и пониманию справедливости. По меньшей мере 58 турецких граждан, в том числе 31 дипломат, были убиты в результате нападений армянских террористических группировок. В то время, когда растет число преступлений на почве ненависти и больше всего необходима международная солидарность, освобождение жестокого и политически мотивированного убийцы вредит духу сотрудничества в борьбе с терроризмом", - полагают в турецком МИДе. "Убийство, которое террорист Сасунян совершил подлым образом, не проявив никаких признаков раскаяния во время своего 38-летнего заключения, никогда не будет забыто как преступление, которое отражает больную и искаженную идеологию. По этому случаю мы отдаем дань уважения погибшему дипломату Кемалю Арыкану и всем остальным жертвам, погибшим в результате нападений армянских террористических организаций", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Реакция США на решение об условном освобождении

В Вашингтоне также выразили разочарование решением суда. "Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против конкретного человека, но и угроза дипломатии в целом", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Госсекретарь отметил, что США давно придерживаются той позиции, чтобы убийцы дипломатов получали максимально возможное наказание и отбывали эти приговоры без права условного или досрочного освобождения. "Мы еще раз выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Арыкана и нашим коллегам из Министерства иностранных дел Турции в связи с их утратой", - отметил Блинкен.

Предыдущие судебные решения об условно-досрочном освобождении Сасуняна отклонялись губернаторами Калифорнии, в том числе и Гэвином Ньюсомом. Однако теперь он объявил об отказе обжаловать решение Верховного суда округа Лос-Анджелес об освобождении Сасуняна.

Подавляющее большинство нападений на турецких дипломатов и других граждан Турции в 1970-х и 1980-х годах было совершено Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА) и "Бойцами за справедливость в отношении геноцида армян" (ДжСАГ), которые были признаны террористическими организациями в США и Турции. Сасунян был одним из членов ДжСАГ. Убийства происходили по всему миру, в том числе в США, Австрии, Франции, Италии, Испании, Ливане, Греции, Швейцарии, Нидерландах, Канаде, Португалии, Иране и Великобритании.

Основанная в 1975 году в Бейруте во время гражданской войны в Ливане, АСАЛА несет ответственность за совершение сотен террористических актов. Первой атакой АСАЛА был взрыв в офисе Всемирного совета церквей 20 января 1975 года в Бейруте. В то время как АСАЛА действовала не только в Турции, но и в других странах, деятельность ДжСАГ концентрировалась на Турции, так как ее члены считали, что нападения в других страны нанесет ущерб "армянской борьбе".

Число террористических атак этнических армян увеличилось с 1980 по 1983 год, когда произошло 580 из 699 нападений. Нападение на Международный аэропорт в Анкаре 7 августа 1982 года было одним из самых громких терактов АСАЛА - девять человек погибли и более 80 получили ранения, когда два террориста открыли огонь в переполненном зале ожидания в аэропорту.

Также стоит вспомнить атаки террористической группы в Париже в 1981 и 1983 годах. Террористы АСАЛА держали 56 человек в заложниках во время захвата турецкого консульства в 1981 году в течение 15 часов, а в 1983 году в результате взрыва бомбы на стойке регистрации "Турецких авиалиний" в парижском аэропорту "Орли" погибло восемь человек, большинство из которых не были турками по национальности. По словам представителей турецких властей, после нападения на "Орли" группа потеряла большую часть поддержки и финансирования со стороны армянской диаспоры и была вынуждена прекратить существование. Согласно исследованиям армянского терроризма, теракты прекратились в 1986 году.