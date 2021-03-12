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Малина помогает снизить риск развития рака

Малина помогает снизить риск развития рака

Частое употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, - сообщает Express.

По словам диетологов, продукт богат кверцетином и галловой кислотой - флавоноидами,

обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира.

Помимо этого, в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и рака.

Медики настаивают на употреблении ягод в свежем виде или добавлении их во фруктовые салаты или смузи.

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Вестник Кавказа

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