Царукян: "Процветающая Армения" отказывается выдвигать кандидата в премьеры

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" не планирует выдвигать своего кандидата в премьер-министры в случае ухода действующего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом ее лидер, бизнесмен Гагик Царукян сообщил в интервью армянским СМИ.

Он пояснил, что у оппозиционных фракций в Национальном собрании в общей сложности 30% голосов, чего явно недостаточно для избрания в премьеры кандидата от оппозиции.

"Мы выдвигать своего кандидата не будем. Нам это не нужно, и мы считаем это бессмысленными разговорами", - цитирует Царукяна Sputnik Армения.