Шестеро пострадали в столкновении двух машин в Алматы

ДТП со множеством пострадавших случилось на одном из перекрестков в Алматы. Об этом пишут казахстанские СМИ.

На пересечении улиц Онгарсыновой и Кожабекова водитель Toyota Spacio не пропустил Chevrolet Nexia. Автомобили столкнулись, Toyota развернуло поперек проезжей части, Chevrolet же проехала через "встречку" и встала на обочине, пишет Sputnik Казахстан.

В результате аварии пострадали женщина-водитель и три пассажира Chevrolet, а также водитель и пассажир Toyota. Первая после осмотра медиков от госпитализации отказалась, прочих пострадавших отвезли в больницу.