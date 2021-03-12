Король Саудовской Аравии выбрал нового министра по делам хаджа

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сегодня назначил нового главу министерства по делам хаджа. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

Пост занял Эссам ибн Саад ибн Саид, уточняет "Интерфакс".

При этом ибн Саид продолжит выполнять обязанности члена Совета министров.

Напомним, ранее монарх отправил в отставку предыдущего министра по делам хаджа Мухаммада Салиха Бинтена, причина этого кадрового решения не сообщалась.