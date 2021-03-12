За выходные столица Кубани примет девять соревнований

В предстоящие выходные в Краснодаре пройдут всероссийские и городские соревнования по девяти видам спорта, - сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

Спортивную программу выходных, 13 и 14 марта, составят турниры по дзюдо, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, водному поло, плаванию и практической стрельбе из пистолета. Кроме того, краевой центр примет матчи чемпионатов страны по баскетболу и регби-7, - сообщает "АиФ-Юг".

Так, стадион "Кубань" в субботу и воскресенье примет матчи пятого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, в котором примут участие 9 клубов, а в "Баскет-Холле" завтра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сразятся краснодарский ПБК "Локомотив-Кубань" и саратовский "Автодор".